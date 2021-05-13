Мусульмане отмечают праздник Ураза-байрам

В четверг, 13 мая, мусульмане отмечают окончание священного месяца Рамадан – праздник Ураза-байрам. Накануне верующих просили отметить его дома и не ходить в мечети. Антиковидные ограничения все еще сохраняются.

Массовых богослужений проводить не будут. Вокруг мечетей стоят ограждения, дежурят сотрудники полиции и волонтеры. Они просят всех прихожан вернуться домой. Праздничную молитву будут транслировать онлайн. Присутствовать на богослужении в главной мечети столицы на проспекте Мира смогут только духовные лица. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.