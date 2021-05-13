Путин поздравил мусульман России с праздником Ураза-байрам

Фото: kremlin.ru
Владимир Путин поздравил мусульман с праздником Ураза-байрам. В этом году он выпал на 13 мая, сообщает пресс-служба Кремля.
"Завершился священный месяц Рамадан, российские мусульмане с радостью встречают светлый, долгожданный праздник. Испокон веков Ураза-байрам отмечается добрыми делами и заботой о нуждающихся, олицетворяет стремление людей к самосовершенствованию", – сказал российский лидер.
Он подчеркнул, что мусульмане в России с уважением относятся к историческим, религиозным, культурным традициям предков, передают их из поколения в поколение. Мусульманские организации активно участвуют в жизни страны, а также уделяют внимание благотворительным, образовательным и просветительским инициативам.
Ранее сообщалось, что молитва в день празднования Ураза-байрам пройдет в Московской соборной мечети без прихожан и будет транслироваться онлайн ввиду угрозы распространения новой коронавирусной инфекции.
Для удобства верующих в столице утром 13 мая организовали онлайн-трансляции праздничных богослужений в прямом эфире на телеканалах, официальных сайтах религиозных организаций, а также в социальных сетях.
Ураза-байрам, или Праздник разговения – один из главных праздников последователей ислама. Длится он в течение трех дней. Его главный ритуал – коллективная праздничная молитва. В этот день мусульмане традиционно готовят восточные блюда и дарят близким подарки.
Молитвы в московских мечетях в Ураза-байрам пройдут без прихожан
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