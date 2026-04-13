Эксперты рассказали о важности "языка тела" на собеседовании

На собеседовании мнение о кандидате складывается уже в первые 30 секунд. Рекрутеры обращают внимание на так называемый язык тела, включающий в себя позу, жесты и взгляд.

Как пояснила HR-эксперт Дарина Коршунова, закрытая поза, сутулость и бегающий взгляд выдают неуверенность. Также волнение считывается при попытке уйти от прямого контакта или по касаниям лица.

Для наиболее хорошего впечатления бизнес-психолог Мария Самушкина рекомендует принять "позу силы" и выполнить дыхательную практику по квадрату. При этом специалист подчеркивает, что не стоит механически копировать жесты, так как это вызывает недоверие.

