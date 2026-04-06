Москвичи стали чаще пользоваться услугой "собеседование под ключ"

Москвичи стали все чаще пользоваться услугой "собеседование под ключ". Молодые специалисты платят менторам, чтобы устроиться на работу, чаще всего в IT-сфере.

Менторы продают легенду о чужой карьере, а компании нанимают сотрудников, которые не могут выполнять обязанности. Первый платеж составляет от 20 до 70 тысяч рублей, а при получении работы клиент отдает половину зарплаты в течение полугода.

За ложные сведения в резюме закон предусматривает ответственность, а работодатели могут внести соискателя в черный список на всю жизнь. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.