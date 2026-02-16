Исследование показало, что каждый пятый работодатель в РФ смотрит на гороскоп соискателя

Исследование сервиса по поиску кадров показало, что каждый пятый работодатель в России обращает внимание на гороскоп соискателя. Астролог Лилия Любимова рассказала, что чаще всего к ней обращаются для подбора нянь и репетиторов.

В свою очередь, HR-эксперт Зулия Лоикова уточнила, что реально к астрологам обращаются не более 7% компаний, а вопросы о знаках зодиака на собеседованиях чаще проверяют стрессоустойчивость. Согласно опросам, более 40% зумеров и миллениалов интересуются гороскопом будущего начальника.

