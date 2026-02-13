HR-эксперт рассказал, как соискателю отличить тестовое задание от рабочего проекта

HR-эксперт, руководитель международного кадрового агентства Гарри Мурадян рассказал, что адекватное тестовое задание, которое просит выполнить работодатель, выполняется за 1–3 часа. Это типовая задача без глубокого погружения, без создания готового коммерческого продукта.

Стоит насторожиться, если тестовое задание имеет объем как у рабочего проекта, на его выполнение нужно много часов, нет сроков проверки и обратной связи, а также в нем используются кейсы реальных клиентов.

Такой работодатель может оказаться недобросовестным. Существует ряд компаний, которые берут тестовое задание и потом на нем зарабатывают деньги. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.