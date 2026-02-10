10 февраля, 18:00Технологии
"Новости дня": россияне смогут заселяться в отели по QR-коду с 28 марта
Россияне смогут заселяться в отели по QR-коду вместо бумажного паспорта с 28 марта. Такая возможность предусмотрена в рамках расширения случаев использования цифрового удостоверения личности.
Для создания цифрового ID потребуется загранпаспорт нового образца или водительские права. Также его можно оформить с использованием биометрии. Телефон, на котором будет применяться ID, должен поддерживать функцию распознавания лица или отпечатка пальца.
Подробнее – в программе "Новости дня".