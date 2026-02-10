Форма поиска по сайту

10 февраля, 18:00

Технологии

"Новости дня": россияне смогут заселяться в отели по QR-коду с 28 марта

Телеканал Москва 24 провел опрос о проблемах с загрузкой контента в Telegram

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 10 февраля

Семь административных протоколов составлены в отношении Telegram

Роскомнадзор ограничит работу Telegram в России

"Техно": насколько телефоны защищены от взлома

Собянин рассказал Путину об основных направлениях развития Москвы

Собянин: открылся прием заявок на конкурс "Новатор Москвы"

Собянин: Москва по поручению президента развивает ИИ-сервисы в сфере медицины

В эфире радиостанции "Судного дня" прозвучало слово "баламутный"

Россияне смогут заселяться в отели по QR-коду вместо бумажного паспорта с 28 марта. Такая возможность предусмотрена в рамках расширения случаев использования цифрового удостоверения личности.

Для создания цифрового ID потребуется загранпаспорт нового образца или водительские права. Также его можно оформить с использованием биометрии. Телефон, на котором будет применяться ID, должен поддерживать функцию распознавания лица или отпечатка пальца.

Подробнее – в программе "Новости дня".

Программа: Новости дня
технологиитуризмвидео

Как могут поменяться условия работы для беременных в РФ?

Эксперты предлагают предоставить беременным права выбора формата занятости

Рабочий день для сотрудниц с маленькими детьми может сократиться без потери в зарплате

Что грозит Telegram за неисполнение российского законодательства?

Мессенджеру может грозить штраф на общую сумму до 64 миллионов рублей

На платформу составлено 8 административных протоколов

Чем опасны готовые поделки с маркетплейсов?

Использование таких наборов ведет к снижению самостоятельности и изобретательности у детей

В результате у детей формируется убеждение, что любую задачу можно просто купить

Как будут проверять фильмы на традиционные ценности в РФ?

Фильмы, где есть неуважение к традиционным ценностям, будут удалены из свободного доступа

Мера прежде всего касается голливудских картин, которые показывают в РФ в рамках параллельного импорта

Как топливный кризис на Кубе повлиял на туристов?

Сейчас на Кубе находится около четырех тысяч организованных путешественников из РФ

Местные популярные отели приостановили работу, а туристов бесплатно переселили в другие гостиницы

Можно ли сэкономить на ЖКУ?

Стоит поставить индивидуальные приборы учета, если их нет в квартире

Необходимо внимательно изучать квитанции на предмет дополнительных услуг

К чему готовиться москвичам на фоне наступающей оттепели?

Оттепель не вызовет в регионе активного таяния снега

Дневные температуры пойдут ближе к нулевым отметкам

Чем грозит приемка квартиры в новостройке задним числом?

Застройщики могут пытаться избежать выплаты неустойки, предлагая подписать документы задним числом

При столкновении с подобным давлением стоит обратиться к юристу

