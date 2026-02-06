Форма поиска по сайту

06 февраля, 06:15

Политика

В ГД предложили избавить туристов от несоразмерных выплат за порчу имущества в отелях

В Госдуме предложили изменить правила предоставления услуг в гостиницах. Это позволит избавить отдыхающих от несоразмерных выплат за порчу имущества.

Вопрос подняли после нескольких случаев, когда администрация отеля выставляла непонятные счета. Например, один из постояльцев гостиницы был вынужден заплатить за испачканное полотенце 5 тысяч рублей.

Депутаты рассчитывают, что правила будут скорректированы до начала следующего летнего сезона. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

политикатуризмвидеоДмитрий КозачинскийДарья Ермакова

