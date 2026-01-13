Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

13 января, 14:45

Общество

В ТЦ "Авиапарк" решили отказаться от использования защитных сеток для птиц

В ТЦ "Авиапарк" решили отказаться от использования защитных сеток для птиц

Жители Подмосковья получили больше всего травм при спусках на тюбинге в праздники

Отказаться от ненужных платных подписок станет проще в России с 1 марта

Врач рассказал, кто может купаться на Крещение

Эколог рассказал, повлияет ли снегопад в Москве на климат

Московские врачи вылечили пациента, который слышал движение собственных глаз

Работы по ликвидации снега в Москве продолжаются в круглосуточном режиме

Почти 1 млн куб метров снега собрали в Москве за несколько дней

"Деньги 24": доля отказов по выдаче кредитов составила 82% в России

Врачи признали тюбинг одним из самых опасных зимних развлечений

В торговом центре "Авиапарк" приняли решение отказаться от использования защитных сеток для птиц. Об этом сообщили в администрации ТЦ.

Решение было принято после опубликованных в Сети кадров, на которых пернатые попадали в сети под потолком и запутывались в них. Все конструкции уже демонтированы. Как рассказали в "Авиапарке", администрация торгового центра будет изучать альтернативные методы, чтобы предотвращать попадание птиц в здание без вреда для их здоровья.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
обществогородвидеоРоман Карлов

Что будет с российским авторынком в 2026 году?

В 2026 году на российском авторынке следует ожидать небольшую стагнацию

В этом году не планируется появление новых брендов

Читать
закрыть

Привяжут ли размер ипотечной ставки к количеству детей?

Для семей с одним ребенком предлагается ставка в 10%, при рождении второго – 6%

Эксперты уверены: программа семейной ипотеки нуждается в коренном пересмотре

Читать
закрыть

Зачем нужен реестр злостных неплательщиков алиментов?

Сервис поможет избежать отношений с тем, кто безответственно относится к своим обязательствам

Осуждение общества должно мотивировать выплачивать долги, поскольку "грех" становится виден всем

Читать
закрыть

Кому нельзя окунаться в прорубь на Крещение?

Нырять нельзя, если есть головная боль, общая слабость или недомогания, связанные с ОРВИ

Категорически запрещено окунаться в нетрезвом виде

Читать
закрыть

Чем грозит появление ИИ-блогеров в Сети?

Психологи уверены: появление ИИ-персонажей несет риски

Контент ИИ-блогеров угрожает самооценке и формирует нереалистичные ожидания от себя

Читать
закрыть

Как новогодние праздники скажутся на зарплатах россиян?

Длинные праздники не позволяют работодателю уменьшать размер фиксированного оклада

Исключение составляет случай, если в январе сотрудник брал отпускные дни за свой счет

Читать
закрыть

Что известно о гибели детей в роддоме Новокузнецка?

В больнице сообщили, что приостановили госпитализацию пациентов из-за респираторной инфекции

По данным СМИ, причиной смерти младенцев могло стать заражение неонатальной инфекцией

Читать
закрыть

Как притязания Трампа на Гренландию повлияют на мировую политику?

Эксперты уверены: шансов на то, что ситуация перерастет в вооруженные действия, немного

Обострение может создать серьезную проблему для НАТО

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика