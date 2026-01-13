13 января, 14:45Общество
В ТЦ "Авиапарк" решили отказаться от использования защитных сеток для птиц
В торговом центре "Авиапарк" приняли решение отказаться от использования защитных сеток для птиц. Об этом сообщили в администрации ТЦ.
Решение было принято после опубликованных в Сети кадров, на которых пернатые попадали в сети под потолком и запутывались в них. Все конструкции уже демонтированы. Как рассказали в "Авиапарке", администрация торгового центра будет изучать альтернативные методы, чтобы предотвращать попадание птиц в здание без вреда для их здоровья.
