В ТЦ "Авиапарк" решили отказаться от использования защитных сеток для птиц

В торговом центре "Авиапарк" приняли решение отказаться от использования защитных сеток для птиц. Об этом сообщили в администрации ТЦ.

Решение было принято после опубликованных в Сети кадров, на которых пернатые попадали в сети под потолком и запутывались в них. Все конструкции уже демонтированы. Как рассказали в "Авиапарке", администрация торгового центра будет изучать альтернативные методы, чтобы предотвращать попадание птиц в здание без вреда для их здоровья.

