Жители Подмосковья получили больше всего травм при спусках на тюбинге в праздники

Больше всего травм жители Московской области получили при спусках на тюбинге и взрыве петард за новогодние каникулы, сообщили врачи.

Несколько десятков человек пострадали во время катания на ватрушках. С ожогами, рваными ранами и переломами чаще обращались в больницы Красногорска, Одинцова и Истры.

Есть ли безопасные зимние развлечения? Как правильно организовать экстремальный отдых? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.