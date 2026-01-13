13 января, 14:15Общество
Жители Подмосковья получили больше всего травм при спусках на тюбинге в праздники
Больше всего травм жители Московской области получили при спусках на тюбинге и взрыве петард за новогодние каникулы, сообщили врачи.
Несколько десятков человек пострадали во время катания на ватрушках. С ожогами, рваными ранами и переломами чаще обращались в больницы Красногорска, Одинцова и Истры.
Есть ли безопасные зимние развлечения? Как правильно организовать экстремальный отдых? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.
