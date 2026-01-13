Отказаться от ненужных платных подписок станет проще в России с 1 марта. Онлайн-сервисы не смогут списывать деньги без согласия пользователя или в случае, если клиент отвязал банковскую карту.

Новые правила коснутся как российских, так и зарубежных сайтов. Если сервис продолжит списывать средства, пользователь сможет потребовать возврат денег или обратиться с жалобой в Роспотребнадзор.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.