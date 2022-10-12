Найдены причастные к ЧП на Крымском мосту и предотвращение теракта в Нижнем Тагиле

Установлены 12 человек, которые имели непосредственное отношение к теракту на Крымском мосту. Об этом сообщили в Следственном комитете. По делу о теракте проведены десятки обысков в нескольких регионах.

Уже установлено: организатором теракта на Крымском мосту было главное управление разведки минобороны Украины, его руководитель Кирилл Буданов, сотрудники и агентура. Соответствующее заявление опубликовало ФСБ совместно с Следственным комитетом РФ.

В рамках уголовного дела о взрыве на Крымском мосту задержаны пять граждан России, трое граждан Украины и Армении, участвовавшие в подготовке преступления. Расследование теракта продолжается.

В Крыму ввели ограничения на провоз ряда грузов через паромную переправу, под запретом среди прочего металлолом. А количество досмотровых пунктов рядом с Крымским мостом увеличено вдвое, их теперь шесть.

Теракт предотвратили в Нижнем Тагиле. Как сообщили в ФСБ, задержали выходца с Украины. По данным ведомства, он планировал взорвать административное здание. По неофициальной версии речь шла о военкомате.

Энергетики призывают украинцев экономить электричество. После массированного удара часть страны обесточена. Это при том, что обстрел был, что называется, предупредительным, говорят эксперты. Часть инфраструктуры разрушена.

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