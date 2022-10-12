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В ГИБДД столицы рассказали о ситуации с международными водительскими правами

В ГИБДД столицы рассказали о ситуации с международными водительскими правами

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Международные водительские права после продления российских не выдадут, об этом сообщили в ГИБДД Москвы. Весной 2022 года вышло постановление о продлении срока действия прав, которые надо было менять с января 2022-го по 31 декабря 2023 года. Однако этот документ касается только российских прав.

Международное водительское удостоверение выдается только на три года, здесь ничего не изменилось. Чтобы получить этот документ, необходимо предоставить паспорт, российские права, фотографию и заплатить пошлину. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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