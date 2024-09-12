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12 сентября, 17:30

Общество

В Москве наступила вторая фаза активности клещей

В Москве наступила вторая фаза активности клещей

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Вторая фаза активности клещей началась в Москве. Клещи будут активны вплоть до ноября, и лишь при первых заморозках, когда температура воздуха держится ниже пяти градусов, членистоногие впадают в анабиоз.

Чтобы защитить себя от укусов, жителям рекомендовали выбирать одежду с длинными рукавами и плотно прилегающими манжетами, надевать головной убор, штаны заправлять в высокую обувь.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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