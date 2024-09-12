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12 сентября, 13:01

Наука

Облако солнечной плазмы ударит по Земле 12 сентября

Фото: depositphotos/vampy1

Облако солнечной плазмы ударит по Земле вечером 12 сентября с вероятностью 99,9%. Об этом сообщается на сайте Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ РАН.

"Поступили результаты моделирования третьего из произошедших за последние дни выбросов плазмы, который все же с вероятностью 99.9% на этот раз ударит по планете", – отмечается в сообщении.

По словам ученых, сила магнитной бури ожидается умеренная. Модели лаборатории также показали высокую вероятность северного сияния. Эксперты добавили, что в случае удара облака с 19:00 до 22:00 явление будет видно в небе.

Из-за высокой солнечной активности во второй половине сентября на Земле ожидается больше магнитных волнений. Профессор института космических исследований РАН Сергей Богачев подчеркнул, что явление будет накрывать планету один-два раза в неделю до конца месяца.

Сейчас у Солнца происходит пик 11-летнего цикла активности. По словам заведующего гелиофизической лабораторией ИЗМИРАН Владимира Обридко, эта максимальная фаза может продлиться до следующего года.

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