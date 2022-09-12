Москвичей предупредили о дождях на неделе

Самым сухим днем на этой неделе станет вторник, 13 сентября. Дожди обещают практически каждый день, сообщили синоптики.

Визовые центры ЕС с 12 сентября работают по новым условиям для россиян. Об этом заявили сами сотрудники.

Почти 650 тысяч москвичей выиграли в акции "Миллион призов", проголосовав на выборах онлайн, отметили организаторы.

Об этом – в сюжете телеканала Москва 24.