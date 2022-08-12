В России могут начать использовать труд заключенных в бизнесе

Сложный выбор поставили перед российским бизнесом. Сейчас проводят опрос на счет принятия предпринимателями на работу осужденных лиц.

Судя по международному опыту, эта социальная задумка может быть удачной. Приговоренные к срокам люди собирают автомобили, шьют одежду. В России даже задумались над тем, чтобы заменять сроки по некоторым статьям исправительными работами.

Что из этого может получиться? Подробности – в эфире телеканала Москва 24.