В Роспатент поступила заявка на регистрацию бренда ритуальных услуг "Грустно – и точка"

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская

Заявка на регистрацию бренда ритуальных услуг "Грустно – и точка" подана в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (Роспатент), сообщает Агентство "Москва".

Уточняется, что под товарным знаком планируется предоставлять похоронные услуги, а также выпускать гробы и памятники.

Из поданной заявки следует, что бренд "Грустно – и точка" регистрируется по классам международной классификации товаров и услуг (МКТУ) № 6, 19, 20, 39 и 45. При наличии квалификации можно производить и продавать гробы, фурнитуру для них, надгробные плиты и памятники, арматуру.

Кроме того, "Грустно – и точка" сможет предоставлять бальзамирование, похоронные услуги, организовывать свадебные церемонии, предоставлять услуги почетного караула, а также осуществлять уход за могилами и эксгумацию.

Уточняется, что данную заявку подала похоронная компания "Ритуал.рус", владельцем и гендиректором которой является один из крупнейших предпринимателей в сфере похоронного бизнеса в РФ Олег Шелягов.

Ранее руководство сети общепита "Еда – и точка" во Владивостоке потребовало от представителей российского бывшего McDonald’s переименовать свои рестораны.

Директор "Еда – и точка" Сергей Понкратов рассказал, что с ним вышли на связь представители сети – преемника McDonald's в России "Вкусно – и точка".

Юрист по гражданским, арбитражным и административным делам Василий Воробьев объяснил, что при регистрации все бренды проходят экспертизу, поэтому появление сети "Вкусно – и точка" означает, что пересечения с другими зарегистрированными торговыми марками нет.

