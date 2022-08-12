В Роспатент поступила заявка на регистрацию бренда ритуальных услуг "Грустно – и точка"

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская
Заявка на регистрацию бренда ритуальных услуг "Грустно – и точка" подана в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (Роспатент), сообщает Агентство "Москва".
Уточняется, что под товарным знаком планируется предоставлять похоронные услуги, а также выпускать гробы и памятники.
Из поданной заявки следует, что бренд "Грустно – и точка" регистрируется по классам международной классификации товаров и услуг (МКТУ) № 6, 19, 20, 39 и 45. При наличии квалификации можно производить и продавать гробы, фурнитуру для них, надгробные плиты и памятники, арматуру.
Кроме того, "Грустно – и точка" сможет предоставлять бальзамирование, похоронные услуги, организовывать свадебные церемонии, предоставлять услуги почетного караула, а также осуществлять уход за могилами и эксгумацию.
Уточняется, что данную заявку подала похоронная компания "Ритуал.рус", владельцем и гендиректором которой является один из крупнейших предпринимателей в сфере похоронного бизнеса в РФ Олег Шелягов.
Ранее руководство сети общепита "Еда – и точка" во Владивостоке потребовало от представителей российского бывшего McDonald’s переименовать свои рестораны.
Директор "Еда – и точка" Сергей Понкратов рассказал, что с ним вышли на связь представители сети – преемника McDonald's в России "Вкусно – и точка".
Юрист по гражданским, арбитражным и административным делам Василий Воробьев объяснил, что при регистрации все бренды проходят экспертизу, поэтому появление сети "Вкусно – и точка" означает, что пересечения с другими зарегистрированными торговыми марками нет.
Госдума разрабатывает законопроект, регламентирующий оказание ритуальных услуг
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.
Следите за новостями: