Оборот рынка ритуальных услуг в РФ вырос на 16% в первом квартале 2022 года – СМИ

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Любимов
Оборот похоронного рынка в период с января по март 2022 года вырос на 16%, до 21,1 миллиарда рублей, пишет газета "Коммерсант".
Наиболее сильная динамика зафиксирована в Приморском крае, где оборот вырос более чем в два раза, Рязанской (рост на 68%), Томской (на 52%), Самарской областях (на 51%), Подмосковье (50%) и Удмуртии (на 50%). В то время как в Москве обороты похоронных бюро остались на уровне 2021 года, в Петербурге они увеличились на 9%.
При этом смертность возросла на 0,2% и достигла 584 тысяч человек за данный период.
Генеральный директор "Infoline-Аналитики" Михаил Бурмистров среди причин роста объемов рынка назвал изменение структуры услуг. По его словам, в разгар пандемии доля кремации увеличилась, что сокращало расходы на похороны, в то время как в настоящий момент тренд меняется в пользу роста числа традиционных похорон.
Он добавил, что во втором квартале 2022 года уменьшение доли кремации в пользу похорон в землю сохранит динамику прироста рынка. При этом темпы роста замедлятся во второй половине текущего года в связи со снижением реальных доходов населения.
По словам президента Ассоциации крематориев Алексея Сулоева, данный тренд связан с увеличением цен, в том числе на деревянные изделия и металл. Он добавил, что затраты на похороны в Москве достигают 191 тысячи рублей, а средняя стоимость кремации в два раза ниже.
Глава похоронных домов "Журавли" Илья Болтунов считает, что такой рост связан с демонстрацией компаниями реальной выручки из-за обсуждаемого сейчас законопроекта о похоронном бизнесе и последовавшими за этим проверками на рынке. Как уточнил эксперт, минимальный набор услуг для похорон в столице будет стоить 44 тысячи рублей без учета платы за землю, а минимальная стоимость кремации – от 25 до 30 тысяч рублей.
Ранее сообщалось, что россияне стали чаще экономить на погребальных услугах.
В частности, в первом полугодии 2021 года смертность в стране увеличилась на 16%, притом как выручка ритуальных агентств выросла лишь на 9%. За этот же период прошлого года россияне потратили на ритуальные услуги 34 миллиарда рублей, а в первом полугодии 2021 года – 36,9 миллиарда.
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