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12 мая, 08:00

Общество

В США выявлен всплеск редкого грибкового заболевания

В США выявлен всплеск редкого грибкового заболевания

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Американский телеканал CNN сообщил об участившихся случаях инвазивного микоза – заболевания, вызванного микроскопическими грибками из сухой почвы. Споры попадают в легкие и могут поражать кожу, кости и даже мозг. Лечение длительное и сопровождается применением токсичных препаратов.

Однако врачи подчеркивают – болезнь не передается от человека к человеку и характерна в основном для отдельных регионов США. В зону риска попадают люди, находящиеся в пыльной и сухой местности, особенно в районах с грызунами. Медики считают, что тревожиться не стоит: всплеск заболеваемости связан скорее с улучшением диагностики.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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