В Шанхае вторую неделю продолжается локдаун

В Шанхае вторую неделю продолжается строгий карантин из-за коронавируса. В западных СМИ пишут о нехватке продовольствия в городе и рисках простоя судов в порту.

Кроме того, есть риск нарушения производственных и логистических связей. Причем это отражается и на российском бизнесе. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.