12 марта, 07:45Общество
Юристы напомнили, какие растения запрещено выращивать в России
Юристы напомнили, что в России под запретом такие растения, как гармала обыкновенная, вьюнок с голубыми цветами и турбина щитковидная. В них содержатся опасные психотропные вещества. За выращивание этих соцветий дачнику может грозить реальный срок до 8 лет лишения свободы.
Также юристы отмечают, что незнание того, какие именно растения запрещено высаживать на своих участках, не освобождает от ответственности.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.