Юристы напомнили, какие растения запрещено выращивать в России

Юристы напомнили, что в России под запретом такие растения, как гармала обыкновенная, вьюнок с голубыми цветами и турбина щитковидная. В них содержатся опасные психотропные вещества. За выращивание этих соцветий дачнику может грозить реальный срок до 8 лет лишения свободы.

Также юристы отмечают, что незнание того, какие именно растения запрещено высаживать на своих участках, не освобождает от ответственности.

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