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Общество

Российские маркетплейсы обяжут проверять товары на подлинность перед продажей

Российские маркетплейсы обяжут проверять товары на подлинность перед продажей

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Российские маркетплейсы обяжут проверять товары на подлинность перед продажей. Этот вопрос уже обсуждают в Роспотребнадзоре.

В Минпромторге рассказали, что за последнее время выросло количество жалоб покупателей на некачественные товары. До сих пор онлайн-площадки не контролировали своих партнеров. Это означает, что там могли продаваться подделки и нелегальная продукция.

Как собираются проверять продавцов? Об этом – в сюжете телеканала Москва 24.

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