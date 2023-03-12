Российские маркетплейсы обяжут проверять товары на подлинность перед продажей. Этот вопрос уже обсуждают в Роспотребнадзоре.

В Минпромторге рассказали, что за последнее время выросло количество жалоб покупателей на некачественные товары. До сих пор онлайн-площадки не контролировали своих партнеров. Это означает, что там могли продаваться подделки и нелегальная продукция.

Как собираются проверять продавцов? Об этом – в сюжете телеканала Москва 24.