12 февраля, 10:45

Общество

Около 1,4 тыс церемоний чествования юбиляров супружеской жизни прошло в Москве в 2025 году

В столице в 2025 году прошло около 1,4 тысячи церемоний чествования юбиляров супружеской жизни. Это в 3 раза больше по сравнению с 2024 годом.

Как рассказала заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова, чествование супругов, которые провели вместе много лет, стало доброй городской традицией.

Чтобы организовать церемонию, парам нужно лично обратиться в любой Дворец бракосочетания. Сотрудник поможет выбрать дату, время торжества и уточнит нюансы мероприятия.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

обществогородвидеоЕвгения МирошкинаСтанислав Кулик

