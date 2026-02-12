Около 1,4 тыс церемоний чествования юбиляров супружеской жизни прошло в Москве в 2025 году

В столице в 2025 году прошло около 1,4 тысячи церемоний чествования юбиляров супружеской жизни. Это в 3 раза больше по сравнению с 2024 годом.

Как рассказала заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова, чествование супругов, которые провели вместе много лет, стало доброй городской традицией.

Чтобы организовать церемонию, парам нужно лично обратиться в любой Дворец бракосочетания. Сотрудник поможет выбрать дату, время торжества и уточнит нюансы мероприятия.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.