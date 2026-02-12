12 февраля, 09:45Общество
Вакансия космонавта появилась на портале SuperJob
Вакансия космонавта от "Роскосмоса" появилась на рекрутинговом портале SuperJob. Корпорация ищет сотрудника с высшим образованием, владеющего грамотной устной речью.
Кандидат не должен иметь иностранного гражданства или вида на жительство в другой стране, неснятой судимости, а также ограничений, связанных с доступом к государственной тайне. Зарплату в вакансии обещают по договоренности.
