Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

12 февраля, 09:45

Общество

Вакансия космонавта появилась на портале SuperJob

Вакансия космонавта появилась на портале SuperJob

"Утро": атмосферное давление в Москве составит 730 мм ртутного столба 12 февраля

Россиян предупредили о рисках накопления неотгулянных отпусков

Врачи назвали супы, которые тяжелее всего переносятся ЖКТ

"Утро": влажность воздуха в Москве составит 96% 12 февраля

Леопардовые блины стали популярными в социальных сетях

Прощание с заслуженным юристом России Падвой состоится 12 февраля в Москве

"Утро": скорость ветра составит 4 метра в секунду в Москве 12 февраля

Житель Петербурга отсудил более 1 млн рублей за 600 неотгуленных дней отпуска

"Новости дня": короткая рабочая неделя в феврале не повлияет на зарплату москвичей

Вакансия космонавта от "Роскосмоса" появилась на рекрутинговом портале SuperJob. Корпорация ищет сотрудника с высшим образованием, владеющего грамотной устной речью.

Кандидат не должен иметь иностранного гражданства или вида на жительство в другой стране, неснятой судимости, а также ограничений, связанных с доступом к государственной тайне. Зарплату в вакансии обещают по договоренности.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
обществовидеоЕгор БедуляПолина Брабец

Нужна ли в России продуктовая карта?

Карту можно будет рассматривать как альтернативу единому пособию

Сумма на карте должна быть привязана к потребительской корзине

Читать
закрыть

Как новые правила бронирования отелей скажутся на туристах?

Ужесточатся требования к договору бронирования

Россияне смогут заселяться в отели по QR-коду вместо бумажного паспорта

Читать
закрыть

Кто может претендовать на должность президента Украины?

Эксперты уверены: возможным конкурентом Зеленского может стать бывший главком ВСУ

Остается вопрос, будет ли баллотироваться сам Зеленский

Читать
закрыть

Возможно ли введение налога на выгул собак в России?

Подобное налогообложение может повысить ответственность хозяев

Однако эксперты уверены: мера ударит по добросовестным и ответственным владельцам

Читать
закрыть

Начнут ли банки предоставлять скидки для клиентов маркетплейсов?

Эксперты уверены: финансировать скидки на маркетплейсах захотят не все организации

ЦБ фактически пытается разделить бизнес платформ с банковским сектором

Читать
закрыть

Как могут поменяться условия работы для беременных в РФ?

Эксперты предлагают предоставить беременным права выбора формата занятости

Рабочий день для сотрудниц с маленькими детьми может сократиться без потери в зарплате

Читать
закрыть

Что грозит Telegram за неисполнение российского законодательства?

Мессенджеру может грозить штраф на общую сумму до 64 миллионов рублей

На платформу составлено 8 административных протоколов

Читать
закрыть

Чем опасны готовые поделки с маркетплейсов?

Использование таких наборов ведет к снижению самостоятельности и изобретательности у детей

В результате у детей формируется убеждение, что любую задачу можно просто купить

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика