12 февраля, 09:15

Общество

Россиян предупредили о рисках накопления неотгулянных отпусков

Юрист по трудовому праву Дмитрий Кофанов предупредил, что накапливать неотгулянные отпуска ради получения денежной компенсации больше не имеет смысла.

Конституционный суд разъяснил, что отпуск не может использоваться как способ накопления средств, а выплата компенсации при увольнении не должна рассматриваться как правомерный метод получения денег.

В прошлом году суды все чаще отказывали работникам во взыскании компенсаций, если выяснялось, что они сознательно и добровольно не ходили в отпуск, злоупотребляя своими правами.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

обществовидеоЕгор БедуляПолина Брабец

