Врачи назвали супы, которые тяжелее всего переносятся ЖКТ

Врачи составили рейтинг супов, которые создают серьезную нагрузку на желудочно-кишечный тракт. В список вошли солянка, крем-суп и лагман.

Солянка содержит много соли из-за маринадов и копченостей. Колбасы и мясные нарезки делают блюдо жирным и тяжелым для печени.

Крем-суп из-за обилия сливок и молочных жиров часто дает ощущение тяжести и вздутия, особенно у людей с чувствительным пищеварением.

Лагман – насыщенный жирный бульон, и большое количество лапши превращает его в трудноперевариваемый обед.

