Копирайтеры и сторителлеры стали новыми миллионерами Кремниевой долины. Специалисты говорят, что искусственный интеллект не смог заменить писателей, а только поднял цены на их услуги.

Интернет переполнен шаблонными текстами, поэтому компании готовы платить большие деньги за качество. Например, директору по пиару предлагают зарплату до 775 тысяч долларов, что в 7 раз выше средней по стране.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.