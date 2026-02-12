Форма поиска по сайту

12 февраля, 07:45

Общество

Копирайтеры и сторителлеры стали новыми миллионерами Кремниевой долины

273 ребенка родились в Москве 11 февраля

В Госдуме предложили освободить учителей от проверки домашних заданий

В Госдуме предложили ввести два обязательных послеродовых медосмотра для мам

Банки РФ ужесточили требования к заемщикам на фоне рекордной просрочки

"Деньги 24": бум экономии работодателей на кадрах зафиксирован в России

Телезрителей пригласили стать героями "Утра в Москве"

Доставка еды в России может подорожать из-за новых правил для курьеров

Минфин РФ запретил супругам оформлять разные "Семейные ипотеки" после развода

"Утро": температура воздуха в Москве составит минус 2 градуса 12 февраля

Копирайтеры и сторителлеры стали новыми миллионерами Кремниевой долины. Специалисты говорят, что искусственный интеллект не смог заменить писателей, а только поднял цены на их услуги.

Интернет переполнен шаблонными текстами, поэтому компании готовы платить большие деньги за качество. Например, директору по пиару предлагают зарплату до 775 тысяч долларов, что в 7 раз выше средней по стране.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Полина БрабецЕгор Бедуля

