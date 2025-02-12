Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

12 февраля, 07:45

Общество

Более 5 млн руб могут получить контрактники из Москвы за первый год службы на СВО

Более 5 млн руб могут получить контрактники из Москвы за первый год службы на СВО

"Утро": минус 2 градуса ожидается в Москве днем 12 февраля

Федор Конюхов первым в мире проплыл через Южную Атлантику на веслах

ГД одобрила закон о возможности не возвращать кредиты, взятые под давлением мошенников

Дети стали чаще подвергаться буллингу в России из-за контента родителей в соцсетях

Новости регионов: метель обрушилась на Сахалин

Новости часа: Собянин объявил об открытии обновленных поликлиник еще в 6 районах Москвы

Новости регионов: утечки мазута с танкера Koala не зафиксированы

"Мослекторий": Алексей Решетун 18+

Синоптики пообещали возвращение снегопадов в Москву

Более 5 миллионов рублей за первый год службы на СВО могут получить контрактники из Москвы. В эту сумму входит единовременная выплата от правительства столицы в размере 1,9 миллиона рублей, денежное довольствие от 210 тысяч рублей в месяц, а также дополнительные выплаты по 50 тысяч рублей ежемесячно.

Подать заявление можно через портал mos.ru или обратиться в единый пункт отбора на службу на улице Яблочкова. Для оформления контракта понадобятся паспорт и военный билет.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
Сюжет: Спецоперация на Украине
обществовидеоЕгор Бедуля
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика