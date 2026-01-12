Коммунальные службы круглосуточно ликвидируют последствия сильного снегопада в Москве

Городские службы столицы работают в круглосуточном режиме, устраняя последствия мощного снегопада, который принес циклон "Фрэнсис". На уборку привлечены все возможные силы и средства, включая 100% персонала и максимальное количество спецтехники.

Климатолог Алексей Кокорин, комментируя долгосрочные тенденции, заявил, что к концу XXI века средние зимние температуры в Москве могут стать положительными, а количество зимних осадков в регионе увеличится примерно на треть.

