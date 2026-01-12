Жителей Москвы предупредили о 20-градусных морозах 17 и 18 января

В предстоящие выходные, 17 и 18 января, в Москве ожидаются 20-градусные морозы. При этом в понедельник, 12 января, столбики термометров в столице достигнут минус 6 градусов. Снег будет идти почти всю неделю. По словам синоптиков, осадки не прекратятся до пятницы, 16 января. В ближайшие дни в столице может выпасть еще 16 сантиметров снега.

Кроме того, в Роспотребнадзоре рассказали, что 64% образцов готовой еды не соответствуют требованиям. В некоторых была даже патогенная микрофлора. Такое количество некачественной продукции в ведомстве объяснили тем, что до сих пор в нормативной базе не было единого определения этой категории продукции.

