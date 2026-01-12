Россиянам назвали стоимость пенсионных баллов в 2026 году

Россияне, которым не хватает стажа или баллов для страховой пенсии по старости, смогут докупить их по новой цене. С 1 января один пенсионный балл стоит 65 600 рублей.

При этом для выхода на пенсию нужно минимум 30 баллов и 15 лет стажа, рассказали в Общественной палате.

Страховая пенсия назначается по старости, инвалидности и потере кормильца. Ее размер складывается из фиксированной выплаты и накопленных пенсионных баллов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

