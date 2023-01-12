Призывной возраст в РФ может быть повышен до 30 лет в весенний призыв

В России могут повысить призывной возраст до 30 лет в весенний призыв 2023 года. Об этом заявил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

По его словам, это решение потребует целый комплекс поправок в законодательство. При этом каждый военный комиссариат должен разобраться, сколько людей у него подпадают под новые требования.

Процесс планируют сделать поэтапным – призывной возраст будут увеличивать в каждую кампанию. Кроме того, за три года собираются поднять минимальный возраст призыва до 21 года.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.