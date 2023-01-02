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Общество

Россияне будут по-новому платить за общедомовые нужды

Россияне будут по-новому платить за общедомовые нужды

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Россияне будут по-новому платить за общедомовые нужды. Если раньше начисления происходили по нормативу, то теперь это будут делать по фактическому потреблению, которое фиксирует домовой прибор учета.

Управляющие компании должны делать перерасчет с определенной частотой, чтобы сверить баланс расхода и доходов. Перерасход, если он есть, делится между собственниками пропорционально размеру их общей площади, а не числа проживающих. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

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