11 октября, 13:15

Презентация первого в России глянцевого журнала о сельском хозяйстве прошла в Москве

Первый в России глянцевый журнал о сельском хозяйстве презентовали в Москве. На презентации прошли мастер-классы по пересадке растений и фотосессии в сельской эстетике. Создатели журнала "Огород" считают, что загородная жизнь тоже может быть стильной. Изданию уже год, вышли четыре сезонных номера.

Презентация издания состоялась под эгидой агропромышленной выставки "Золотая осень". Организаторы рассчитывают, что такие встречи станут традицией.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

