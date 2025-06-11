В Гидрометцентре рассказали о погоде в Москве в праздничные выходные

Температура воздуха в Москве в четверг, 12 июня, будет соответствовать климатическим нормам, рассчитанным за предшествующие 30 лет. Погода будет облачной с просветами, рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По его словам, в ночь на пятницу, 13 июня, ожидается похолодание до 11–14 градусов. Также прогнозируются осадки во второй половине дня.

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