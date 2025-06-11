Роскомнадзор заблокировал 90 тысяч сайтов с азартными играми с начала 2024 года

Популярные блогеры все чаще становятся инструментом продвижения онлайн-казино, несмотря на запрет. По данным Роскомнадзора, с начала прошлого года заблокировано почти 90 тысяч сайтов с подобным контентом. Но проблема только растет.

На стримах они зазывают зрителей на сторонние платформы, где размещены азартные игры. Многие подростки и молодые люди вовлекаются в процесс, теряя деньги и попадая в зависимость. В Госдуме уже обсуждают ужесточение наказаний – штрафы за рекламу могут вырасти до 7 миллионов рублей.

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