Агрономы предупредили об опасности ядовитого борщевика

Борщевик продолжает активно распространяться в разных регионах страны. По словам агрономов, это растение не только вытесняет другие виды, но и представляет угрозу для человека. Из-за крупных листьев борщевик затеняет почву, полностью подавляя рост других культур. Кроме того, он размножается быстро и ядовит.

Биологи предупреждают: при попадании сока борщевика на кожу необходимо сразу промыть пораженный участок водой с мылом. Щелочь помогает нейтрализовать токсины растения. Специалисты подчеркивают – бороться с борщевиком нужно всеми доступными способами.

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