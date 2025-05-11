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Новости

11 мая, 20:30

Общество

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 11 мая

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 11 мая

Автомобиль загорелся на проезжей части в Подольске

Москвичам посоветовали выезжать 12 мая только на зимней резине из-за заморозков

Новости мира: российские авиакомпании обходят закрытое небо над Индией

Заморозки и дожди ожидаются в московском регионе в начале недели

"Мой район. Новости": в Вешняках почти полвека хранят память об Алие Молдагуловой

Заморозки ожидаются в Москве по ночам с 12 по 14 мая

Ученые заявили об ускорении глобального потепления

В Москве выросло число людей с поллинозом

Китайские агентства предлагают россиянкам до 15 тысяч долларов за донорство яйцеклеток

Заморозки ожидаются в Москве по ночам с 12 по 14 мая. По прогнозам синоптиков, в городе пройдут дожди и, возможно, снег.

В Кремле раскрыли детали разговора Владимира Путина и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, который касается Украины. В частности, лидеры обсудили по телефону инициативу Москвы о возобновлении прямых переговоров с Киевом. Президент России предложил провести их без предварительных условий в Стамбуле, начиная с 15 мая.

Более 1,6 миллиона человек приняли участие в фестивале "Московская весна Победы. В этом году его посвятили 80-летию окончания Великой Отечественной войны. С 1 по 11 мая праздничные мероприятия проходили в парках, культурных центрах и на других площадках.

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