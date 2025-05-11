Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 11 мая

Заморозки ожидаются в Москве по ночам с 12 по 14 мая. По прогнозам синоптиков, в городе пройдут дожди и, возможно, снег.

В Кремле раскрыли детали разговора Владимира Путина и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, который касается Украины. В частности, лидеры обсудили по телефону инициативу Москвы о возобновлении прямых переговоров с Киевом. Президент России предложил провести их без предварительных условий в Стамбуле, начиная с 15 мая.

Более 1,6 миллиона человек приняли участие в фестивале "Московская весна Победы. В этом году его посвятили 80-летию окончания Великой Отечественной войны. С 1 по 11 мая праздничные мероприятия проходили в парках, культурных центрах и на других площадках.