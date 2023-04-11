11 апреля, 23:30Общество
В Красногорске продолжается демонтаж комплекса "Снежкома"
В Красногорске продолжается демонтаж "Снежкома". Сейчас там разбирают крышу гигантского сооружения.
Уже виден металлический каркас жестких элементов кровли. Это был единственный в России всесезонный горнолыжный комплекс. Он просуществовал 14 лет.
Кроме снежного склона, там были каток, фитнес-центр, аквазона и игровые автоматы для детей. Закрылся "Снежком" год назад, несмотря на протесты местных жителей. Но владельцы решили, что комплекс аварийный.
Его демонтаж завершится в ближайшие полгода. А затем на том месте могут появиться жилые дома. Об этом – в сюжете телеканала Москва 24.