В Красногорске продолжается демонтаж комплекса "Снежкома"

В Красногорске продолжается демонтаж "Снежкома". Сейчас там разбирают крышу гигантского сооружения.

Уже виден металлический каркас жестких элементов кровли. Это был единственный в России всесезонный горнолыжный комплекс. Он просуществовал 14 лет.

Кроме снежного склона, там были каток, фитнес-центр, аквазона и игровые автоматы для детей. Закрылся "Снежком" год назад, несмотря на протесты местных жителей. Но владельцы решили, что комплекс аварийный.

Его демонтаж завершится в ближайшие полгода. А затем на том месте могут появиться жилые дома. Об этом – в сюжете телеканала Москва 24.