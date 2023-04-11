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Общество

В Госдуме предложили наказывать граждан за жалобы в госорганы

В Госдуме предложили наказывать граждан за жалобы в госорганы

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В Госдуме предложили наказывать россиян, злоупотребляющих жалобами в государственные органы. По словам автора инициативы, часто они указывают недостоверную информацию, а поводом для жалобы, например на учителя, может стать любое замечание.

Ранее в ГД заявили о необходимости приравнять учителей к госслужащим. Помимо введения статуса, предлагается установить среднюю зарплату учителям не ниже среднего дохода госслужащего по стране, а также предоставить право на медобслуживание, аналогичное праву госслужащего.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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