Жителям Москвы рассказали о погоде 11 апреля

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Во вторник, 11 апреля, в Москве ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Об этом информирует Гидрометцентр России.

По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем в столице будет в пределах 15...17 градусов, в Подмосковье – 12...17 градусов.

Южный ветер будет дуть со скоростью 3–8 метров в секунду, атмосферное давление составит 752 миллиметра ртутного столба.

Ранее синоптик прогностического центра "Метео-ТВ" Александр Ильин сообщил, что во второй половине недели жителей и гостей Москвы ожидает похолодание, с 14 по 16 апреля прогнозируются ночные заморозки от минус 1 до минус 3 градусов.

По словам заместителя начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолия Цыганкова, среда, 12 апреля, станет самым теплым днем в столице на неделе, столбики термометров покажут до 18 градусов.

"Атмосфера": облачная погода и дождь ожидаются в Москве 11 апреля

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