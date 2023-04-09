Фото: телеграм-канал "Москва 24"

Пять человек получили травмы и ранения в результате обрушения четырехэтажного дома в центре Марселя во Франции. Об этом сообщил мэр города Бенуа Пайян в эфире телеканала BFM.

Инцидент произошел в 00:40 по местному времени (в 01:40 по московскому). По предварительной версии, здание обрушилось из-за взрыва, причина которого еще не установлена.

"Пять человек госпитализированы в состоянии, требующем относительной срочности оказания помощи", – сообщил глава города, уточнив, что в результате ЧП могут обнаружить жертв.

Пайян добавил, что поисково-спасательные работы на месте ЧП не могут начать из-за продолжающегося пожара. Помимо этого, существует риск обрушения соседнего здания.

Ранее один человек погиб и шесть получили ранения в результате теракта в Тель-Авиве. Террорист совершил наезд на толпу людей, гуляющих по набережной в центре города. После этого злоумышленник покинул автомобиль, попытавшись расстрелять людей, в связи с чем был незамедлительно нейтрализован.



Пять человек пострадали при обрушении дома в центре французского Марселя

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