11 февраля, 23:00

Общество

Отечественная вакцина от аллергии на березу вышла на финальную стадию регистрации

Отечественная вакцина от аллергии на березу вышла на финальную стадию регистрации

До наступления весны осталось 17 дней

"Новости дня": обильные снегопады могут отсрочить начало дачного сезона в Подмосковье

"Атмосфера": пасмурная погода с просветами ожидается в Москве 11 февраля

Желтый уровень погодной опасности объявлен в Москве

Опрос показал, что каждый второй зумер считает ипотеку кабалой

"Утро": влажность воздуха в Москве составит 92% 11 февраля

Набережные стали самым популярным местом отдыха в Москве

Дни открытых дверей для школьников стартовали в московских колледжах

Москвичка прислала видео яркого рассвета над столицей

В России проходит финальный этап регистрации вакцины "Аллергарда" против аллергии на пыльцу березы и связанных с ней пищевых реакций. Препарат, отметившийся высокой эффективностью и безопасностью в ходе испытаний, планируют зарегистрировать во втором квартале этого года.

Во время исследований у четверти привитых аллергия не проявилась вовсе, а у остальных реакция снизилась в 6 раз.

Параллельно врачи фиксируют рост случаев аллергии на холод из-за сильных морозов. Дерматологи рекомендуют для профилактики использовать жирные защитные кремы. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

