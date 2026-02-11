Отечественная вакцина от аллергии на березу вышла на финальную стадию регистрации

В России проходит финальный этап регистрации вакцины "Аллергарда" против аллергии на пыльцу березы и связанных с ней пищевых реакций. Препарат, отметившийся высокой эффективностью и безопасностью в ходе испытаний, планируют зарегистрировать во втором квартале этого года.

Во время исследований у четверти привитых аллергия не проявилась вовсе, а у остальных реакция снизилась в 6 раз.

Параллельно врачи фиксируют рост случаев аллергии на холод из-за сильных морозов. Дерматологи рекомендуют для профилактики использовать жирные защитные кремы. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.