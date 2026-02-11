Набережные стали самым популярным местом отдыха в Москве

Набережные стали самым популярным местом отдыха у москвичей. Согласно данным опросов, жители столицы выбирают их, чтобы отвлечься от ритма мегаполиса. Их привлекают занятия у воды: спорт, пробежки, прогулки и поездки по реке.

На втором месте в рейтинге популярности находятся большие парки, где проходят городские фестивали и можно активно провести время. При этом многие горожане предпочитают отдых рядом с домом: гуляют по знакомым улицам и встречаются в кафе и ресторанах.

