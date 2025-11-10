Форма поиска по сайту

10 ноября, 07:15

Российские компании начали подготовку к новогодним корпоративам

Российские компании начали подготовку к новогодним корпоративам

Российские компании активно готовятся к новогодним корпоративам. Москвичи бронируют места для праздничных мероприятий, выбирая классические и тематические форматы.

Средняя стоимость корпоратива составляет около 1 миллиона рублей, куда входит аренда помещения, банкет, ведущий и музыкальное сопровождение. Бюджетный вариант обойдется в 300–400 тысяч рублей, а мероприятие с участием популярного артиста – от 10 миллионов рублей.

Несмотря на снижение спроса на корпоративы на 20% за последние 10–15 лет, москвичи продолжают ценить праздники за возможность укрепить командный дух и создать праздничное настроение. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Дмитрий Козачинский Дарья Ермакова Елизавета Двирник

