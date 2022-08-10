6 тыс детей приняли участие в обучающих программах проекта "Технолето" – Сергунина

Шесть тысяч детей приняли участие в бесплатных обучающих программах проекта "Технолето". Об этом сообщила вице-мэр столицы Наталья Сергунина. Там ребята могли познакомиться с современными профессиями.

На развивающие занятия приглашают более 50 площадок. Детей обучают программированию, предпринимательству, инженерному, кондитерскому делу и другим профессиям. Каждый интенсив рассчитан на пять дней. Занятия проходят в будни. Присоединиться к ним могут ребята от семи до 17 лет. Для записи доступны две смены.

Информационные технологии – одно из самых популярных направлений. Такие курсы предлагают сразу несколько площадок. На программы, посвященные программированию на языке Python и технологиям виртуальной и дополненной реальности, приглашает детский технопарк Российского государственного социального университета. А в компьютерной академии ТОР ребят научат разработке компьютерных игр и созданию сайтов в конструкторе Wix.

Записаться на курсы можно на сайте проекта. Завершатся занятия 26 августа. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.