Москвичам дали советы по управлению кредитами

Эксперты дали рекомендации москвичам, как не попасть в долговую яму из-за кредитов. Одно из главных правил требует всегда иметь резерв. Он должен быть равен одному или двум ежемесячным платежам по кредиту.

Также специалисты советуют выбирать дату платежа через несколько дней после получения зарплаты и наладить автоматическое списание средств. Это позволит своевременно выполнять обязательства и не стать проблемным заемщиком.

