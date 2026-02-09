HR-эксперт рассказала, как правильно составлять резюме

Удивить работодателей сегодня сложно, особенно в творческих профессиях. Поэтому кандидаты придумывают все более оригинальные идеи.

Однако несмотря на то что креативные подходы действительно привлекают внимание, они не гарантируют получение работы, предупредила HR-эксперт Оксана Волкина. По ее словам, в этом вопросе важна суть, а не форма.

В частности, резюме должно быть структурировано на смысловые блоки, даже если оно не шаблонное. Также обязательно нужно включить разделы об образовании, личных качествах, профессиональных навыках и опыте работы.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.