10 февраля, 07:30Общество
Опросы показали, что 67% россиян готовы поменять профессию
Опросы показывают, что 67% россиян готовы поменять профессию. Экономисты и рекрутеры считают этот тренд устойчивым и объясняют его структурными изменениями на рынке труда и в экономике в целом.
Технический прогресс формирует новые требования к квалификации работников и открывает для них дополнительные возможности, поэтому люди все чаще задумываются о смене работы и даже профессии.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.