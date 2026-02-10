Опросы показали, что 67% россиян готовы поменять профессию

Опросы показывают, что 67% россиян готовы поменять профессию. Экономисты и рекрутеры считают этот тренд устойчивым и объясняют его структурными изменениями на рынке труда и в экономике в целом.

Технический прогресс формирует новые требования к квалификации работников и открывает для них дополнительные возможности, поэтому люди все чаще задумываются о смене работы и даже профессии.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.